Тело одиннадцатиклассницы с огнестрельным ранением нашли в Новой Москве

В Новой Москве нашли труп школьницы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новой Москве нашли труп девочки-подростка с огнестрельным ранением в грудь. Инцидент произошел в ночь на вторник в поселке дома отдыха Вороново. Детали случившегося выясняются, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что погибшая девочка училась в 11 классе. Ее тело обнаружила мать. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Идет расследование.

Ранее KP.RU писал, что останки человека обнаружили при сортировке отходов в Новой Москве. Пол и личность погибшего пока не уточняются. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизы. По факту случившегося идет доследственная проверка.

Кроме того, накануне в Домодедово двух детей нашли рядом с трупами матери и ее сожителя. Полицию вызволи соседи из-за шума и громкого детского плача. Предварительно, пара скончалась из-за передозировки запрещенными веществами.