Двое рабочих пострадали после обрушения строительных лесов на западе Москвы

На стройке на ул. Сергея Бондарчука произошло обрушения лесов Фото: прокуратура Москвы

В Москве на стройке на ул. Сергея Бондарчука произошло обрушения лесов. В результате ЧП пострадали два рабочих, мужчин госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел утром во вторник, 11 апреля. Никулинская межрайонная прокуратура работу правоохранителей. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. По результатам п проверки будет принято процессуальное решение.

Столичный СК проводит доследственную проверку. В ГСК СК России по Москве сообщили KP.RU, что следователи осматривают место происшествия, изучают строительную документацию и опрашивают свидетелей. В ближайшее время назначат строительно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее KP.RU писал, что электрик погиб от удара током на опоре ЛЭП в Серпухове. Несчастный случай произошел 29 марта: мужчина случайно дотронулся до оголенных проводов. Коллеги оказали пострадавшему первую помощь, однако он скончался на месте происшествия. По факту случившегося Следственный комитет организовал доследственную проверку.