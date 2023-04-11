Левкин: В Кузьминках по программе реновации введена в эксплуатацию уже 13-я новостройка

Только в первом квартале 2023 года в Москве по программе реновации ввели 19 домов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузьминках сдан еще один дом, построенный по программе реновации жилого фонда столицы. Новостройка на Волгоградском проспекте стала уже тринадцатым зданием, появившимся в рамках реновации в этом районе, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«В районе Кузьминки Юго-Восточного административного округа введена в эксплуатацию тринадцатая новостройка по программе реновации. Она расположилась по адресу: Волгоградский проспект, дом 155. Планируется, что дом будет передан под заселение до конца текущего года. Современное комфортное жилье в ней получат примерно 260 жителей Кузьминок», - рассказал Сергей Левкин.

Дом удобно расположился в пешей доступности от станции метро «Кузьминки», здание имеет выезд на Волгоградский проспект. В многоэтажке 150 квартир. Современные подъезды оборудованы сквозным проходом на улицу и на внутреннюю территорию, в них предусмотрены помещения для консьержа и колясочная. Здание полностью приспособлено для маломобильных жильцов и родителей с колясками. Сергей Левкин отметил, что территория вокруг дома полностью благоустроена. Во дворах разбиты газоны, проложены тротуары и пешеходные дорожки, оборудованы детская и спортивная площадки, зоны для отдыха жильцов на свежем воздухе.

Напомним, программа реновации жилищного фонда действует в столице с августа 2017 года. Ее утвердил мэр города Сергей Собянин. В программу реновации включено 5175 домов: это более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллионов квадратных метров. Новым жильем планируется обеспечить почти миллион горожан. Многоэтажки появятся в десяти округах столицы. Программа принята на срок до 2032 года. Только в первом квартале 2023 года по программе реновации ввели 19 домов.

В основном планируется расселить пятиэтажные здания, построенные 50-70 лет назад. Технология их строительства устарела настолько, что капитальный ремонт таких домов не решил бы проблему – их состояние все равно продолжало бы ухудшаться. Площадки для строительства новых многоэтажек располагаются максимально близко к домам, включенным в программу реновации. Каждый участок подбирается с учетом комфорта жителей переселяемого дома – чтобы им не приходилось переезжать слишком далеко от привычного для них района, менять школы или детсады для детей, прикрепляться к новым поликлиникам. В нормативах реновации прописаны достаточно высокие требования: учитываются и экология, и безопасность, и возможности для занятий спортом и здорового образа жизни.

Программа реновации реализуется поэтапно. Планируется, что в 2020-2024 годах в новые дома переселят 189 тысяч человек, в 2025-2028 годах - 368 тысяч горожан, в 2029-2032 годах - 424 тысячи человек.