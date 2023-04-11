В Москве выявили 656 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Госпитализировали 141 человека, 1680 пациентов выздоровели после болезни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 659 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 790 человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась для 141человека, 1680 пациентов успешно прошли лечение, вирус унес жизни семи горожан. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 490 045 жителей, 3 298 482 пациента вылечились, 48 544 человек умерли от последствий и осложнений болезни.

В России за сутки зарегистрировали 5932 случая заражения COVID-19. В стационары попали 1282 человека, 9772 пациента выздоровели после болезни, 38 россиянин с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Елена Соломатина посоветовала пить пожилым смузи из овощей для стабилизации давления. Такой напиток расширяет сосуды и выводит лишнюю воду из организма.