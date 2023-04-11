Работа для всех, кто хочет работать!

Фото М. Денисов/Mos.ru

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 14 и 15 апреля во всех регионах. Посетители столичной ярмарки смогут получить консультации по развитию карьеры, побывать на тренингах и мастер-классах, а также пройти собеседования с представителями десятков компаний из всех отраслей рынка.

«Наши партнеры из промышленной отрасли, ИТ, сферы услуг, торговли, транспорта и логистики, торговли и банковского сектора представят тысячи вариантов трудоустройства как для опытных, так и начинающих специалистов: студентов и выпускников колледжей и вузов, а также для самозанятых горожан. В течение всего нескольких дней участники смогут комплексно подготовиться к трудоустройству — составить конкурентоспособное резюме, научиться проходить собеседования и получить приглашение на работу. При этом на мероприятии мы сделаем акцент не только на помощи в адресном оперативном трудоустройстве, но и на планировании профессионального пути соискателей», — рассказал директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

Ярмарка трудоустройства пройдет на базе флагманских центров «Моя работа» на улицах Щепкина и Шаболовка, «Моя карьера», учебного центра «Профессионал», а также политехнического колледжа № 50 имени Н.А. Злобина в Зеленограде.

На каждой площадке будут представлены вакансии из разных отраслей экономики.

Записаться на ярмарку трудоустройства можно на сайте центра «Моя работа» или по телефону горячей линии: +7 495 705-75-75. Посетить мероприятия можно 14 апреля с 10:00 до 17:00, 15 апреля — с 10:00 до 15:00.

Также в преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства служба занятости Москвы проводит масштабный марафон трудоустройства в котором объединяет соискателей с крупнейшими работодателями города из всех отраслей рынка.

Марафон проходит на площадке флагманского центра “Моя работа” на улице Щепкина. Принять участие в нем могут все желающие без предварительной регистрации до 13 апреля включительно с 10:00 до 18:00

СПРАВКА КП

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 территориальных отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Флагманский центр для начинающих предпринимателей работает на улице Шаболовке (дом 48). Соискатели старше 50 лет, женщины с детьми, люди с инвалидностью и молодежь могут обратиться в специализированный центр занятости «Моя карьера», находящийся по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.