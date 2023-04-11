Пьяный мужчина упал с парапета на коляску с ребенком в Москве

В Москве пьяный мужчина упал с парапета на коляску, в которой перевозили двухлетнего ребенка Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве пьяный мужчина потерял равновесие и упал с парапета прямо на ребенка в коляске. Двухлетнего малыша госпитализировали в больницу, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

Предварительно установлено, что инцидент произошел 10 апреля. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с высоту и приземлился на коляску с ребенком.

В настоящий момент на нарушителя составили административный протокол за появление в нетрезвом виде в общественном месте. При этом санкция за падение на коляску будет зависеть от состояния здоровья ребенка: правоохранители ждут заключения врачей. Детали случившегося выясняются.

Столичный СК организовал доследственную проверку по факту получения ребенком повреждений. В ГСУ СК России по Москве сообщили KP.RU, что следователи изучают камеры видеонаблюдения, опрашивают очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал, что водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика на самокате на севере Москвы. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение с ссадинами и ушибом. Как выяснилось, он выехал на дорогу на красный сигнал светофора.