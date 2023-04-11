Увидимся «На закате»: Триколор и «Комсомольская правда» запускают вечернее ток-шоу

Такого телевидения вы точно не видели. Вечернее телевизионное ток-шоу «На закате» от «Комсомолки» и Триколора не будет исключительно политическим или бытовым. Это остроумный диалог ведущих и известных гостей, а также зажигательные музыкальные номера. «На закате» поднимет настроение и поможет оставаться в курсе событий. Ведущие вместе с экспертами обсудят интересные темы в эфире телеканала «Большой эфир» от Триколора.

— Мы запускаем новое ток-шоу, где вместо сухой сводки новостей нас ждут живые интересные дискуссии на самые разные темы. Например, вместе с гостями ведущие обсудят, чего ждать от искусственного интеллекта и как работает сила мысли на расстоянии. Представьте, как на закате вы собираетесь в кругу друзей, чтобы проводить день, пообщаться и пошутить — именно такая атмосфера будет на шоу. Прекрасная возможность снять напряжение перед сном и узнать что-то новое, — говорит генеральный продюсер Триколора Михаил Анисимов.

Выпуски будут регулярными. По сути, это микс из обсуждений ярких событий и тем, встреч с известными гостями и музыкальных пауз. Компанию ведущим составят эксперты в различных областях — ученые и архитекторы, политологи и журналисты, байкеры и кулинары.

В проекте несколько постоянных разделов. Музыкальная рубрика позволит вспомнить популярные клипы, а также отечественные и зарубежные хиты разных лет. Особую атмосферу в студии создадут живые выступления артистов. Гостями будут как известные музыканты и певцы — Найк Борзов, Сергей Галанин, группа «Браво», так и молодые исполнители, многие из которых станут открытием для широкой аудитории. Оставаться в курсе событий культурной жизни поможет специальная рубрика «Афиша». Ведущие расскажут о предстоящих премьерах — шоу, концертах и спектаклях — в разных городах страны.

Ток-шоу «На закате» будет выходить дважды в неделю, по вторникам и четвергам, с 22:00 до 00:00 (мск). Первый выпуск стартует 11 апреля на канале собственного производства Триколора «Большой эфир». Телеканал доступен не только спутниковым клиентам, но и всем желающим на сайте kino.tricolor.tv бесплатно и без регистрации. Смотреть шоу можно также в мобильном приложении «Триколор Кино и ТВ».