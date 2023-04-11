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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 13:45

Пассажир упал под прибывающий поезд на станции «Аннино» в Москве и погиб

По факту случившегося проводится проверка
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Инцидент произошел днем 11 марта на Серпуховско-Тимирязевской линии

Инцидент произошел днем 11 марта на Серпуховско-Тимирязевской линии

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском метрополитене мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии и погиб. Инцидент произошел днем 11 апреля, тело извлекли из-под рельсов, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются, проводится проверка.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что под поездом погибла женщина. Однако в полиции опровергли эти сообщения.

Ранее KP.RU писал, что из-за человека на путях были временно увеличены интервалы движения поездов на серой ветке метро. Составы не ходили от станции «Пражская» до станции «Бульвар Дмитрия Донского». Через полчаса движение на участке восстановили и начали вводить в график. Еще через 20 минут составы начали курсировать в соответствии с привычным расписанием.