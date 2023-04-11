Легковушка врезалась в грузовик и сбила стоящего рядом человека на 32-м км МКАД в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 32-го км МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе произошла авария. Легковой автомобиль врезался в грузовик, стоящий на трассе, после этого фура переехала своего водителя, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение в сторону Калужского шоссе в настоящий момент затруднено. Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что два ДТП с участием велосипедистов произошли в Москве 10 апреля. На улице Садовая-Спасская водитель «Хендай» сбил велосипедиста, который переезжал проезжую часть на красный свет, а на Земляном Валу велосипедист попал под колеса грузовика. Пострадавших госпитализировали в медучреждения с переломами. Сотрлуники Госавтоинспекции выясняли все обстоятельства аварий.