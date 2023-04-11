На московских железнодорожных вокзалах ускорили мобильный интернет

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В Москве на всех железнодорожных вокзалах завершилась модернизация сети мобильной связи МТС. Интернет стал быстрее в зданиях Ярославского, Казанского, Курского, Ленинградского, Павелецкого, Белорусского, Киевского вокзалов, где оператор установил внутренние базовые станции. На Рижском и Савеловском вокзалах расширили емкость сети, объединив задействованные радиочастоты стандарта LTE.

В результате средняя скорость передачи данных во всех общественных местах вокзалов – в залах ожидания, возле касс, на фудкортах, перронах выросла на 50 процентов до 100 Мбит/с. С высокой скоростью не скучно коротать время до отправки поезда - можно свободно скачивать перед поездкой фильмы, книги, музыку, и решать другие задачи даже в часы пик, когда пассажиропоток увеличивается в несколько раз.

Напомним, в прошлом году пассажиропоток через все столичные вокзалы составил более 130 миллионов человек. Около 96% пассажиров пользовались мобильным интернетом, проводя на вокзалах в среднем около 15 минут.

- Каждый железнодорожный московский вокзал – это своеобразный город в городе, где постоянно растет потребность в качественной связи и скоростном интернете. Учитывая это, мы улучшаем связь на вокзалах и станциях , а также на всей транспортной инфраструктуре города. Обновляем оборудование и внедряем передовые технологии, – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.