Апексимова оценила организацию работы пункта отбора на военную службу по контракту

Ирина Апексимова посетила пункт отбора на военную службу, чтобы поддержать будущих участников спецоперации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Апексимова 11 апреля побывала в столичном пункте отбора на военную службу по контракту. Пункт открылся 3 апреля на улице Яблочкова, здесь горожане, желающие вступить в ряды Вооруженных сил, могут заполнить необходимые документы и пройти медкомиссию. Директор Театра на Таганке и театра «Содружество актёров Таганки» высоко оценила работу его сотрудников. По словам Апексимовой, все организовано на высоте: четко, спокойно, без очередей и долгого ожидания.

Актриса посетила пункт отбора на военную службу, чтобы поддержать будущих участников спецоперации. Звезда театра и кино пообщалась с посетителями и сотрудниками пункта. Ирина призналась, что испытывает чувство искренней гордости за москвичей, решивших отправиться служить по контракту. Актриса назвала защитников Родины «настоящими мужчинами».

«Это очень здорово, это очень важно, что все-таки у нас страна Россия - страна мужественных, настоящих мужчин», - подчеркнула Апексимова.

Ежедневно пункт отбора на военную службу может принимать до 100 посетителей, однако при необходимости его пропускная способность может быть увеличена до 300 человек. Работа здесь организована по принципу «одного окна»: посетители получают талончики с номером в очереди. Затем они заполняют специальную анкету, проходят психологический тест и медицинскую комиссию. В пункте отбора работают врачи всех необходимых специальностей. При этом углубленных обследований не потребуется: вся информация о здоровье кандидата содержится в его электронной медицинской карте. Будущим военнослужащим также необходимо пройти собеседование. Его проводит группа инструкторов, специально подготовленная для этой работы. Для удобства посетителей созданы комфортные зоны ожидания.

Пункт отбора на военную службу по контракту работает ежедневно, без выходных и перерыва на обед. В будние дни – с 9:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 18:00, в воскресенье - с 9:00 до 15:00.

Всю информацию об условиях набора на контрактную службу можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. А с 4 апреля в Москве начал работать чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев рассказал, кто может поступить на военную службу по контракту. Это граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Место жительства будущего контрактника значение не имеет: обратиться в пункт отбора могут как жители Москвы, так и приезжие из других регионов России или из стран ближнего зарубежья.

Срок прохождения военной службы по контракту, по словам главного военкома, будет определяться индивидуально для каждого кандидата. Минимальный срок составляет 11 месяцев.