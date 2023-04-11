Две полосы перекроют на улице Розанова в Москве до 15 июля из-за строительных работ

На участке ул. Розанова в районе дома 1 по Хорошевскому шоссе для движения закроют две полосы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на улице Розанова ограничат движение из-за проведения строительных работ. Схема движения изменится почти на четыре месяца – с 10 апреля по 15 июля. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, на участке ул. Розанова в районе дома 1 по Хорошевскому шоссе для движения будут закрыты две полосы. Специалисты временно обустроят уширения. Водителей просят заранее планировать поездки, учитывать все ограничения и с пониманием относится к дорожным работам.

Ранее KP.RU писал, что движение на пересечении 1-го км МКАД с шоссе Энтузиастов временно ограничат из-за строительных работ. На участке будет недоступна одна из шести полос. Кроме того, схема движения изменится на Проектируемого проезда № 1214, проспекте Мира, на двух участках Каширского шоссе, а также в 1-м Котляковском переулке.