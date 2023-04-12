Московские парки приглашают на экскурсии и фотовыставки под открытым небом

Усадьба Воронцово

Весна приносит долгожданное тепло и хорошую погоду, поэтому особенно приятно проводить больше времени на свежем воздухе. Этой весной культурные площадки Москвы предлагают своим посетителям массу интересных событий.

"До конца мая парки организуют почти 500 познавательных мероприятий. Экскурсии и выставки на свежем воздухе — отличная возможность провести время на природе, а заодно узнать что-то новое о своем городе, его достопримечательностях и знаменитых жителях", — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Отследить расписание можно на сайтах и в соцсетях парков, зарегистрироваться в качестве участника – там же.

Фото: пресс-служба Парка Горького

ТОП-5 мероприятий:

- 15 апреля, усадьба Воронцово. Краевед Михаил Коробко расскажет, как строилась и менялась усадьба, в какой момент там появились храм Живоначальной Троицы и оранжерея. Регистрация по телефону +7 (495) 936-00-92 (по будням с 9:00 до 18:00).

- 15 апреля, Измайловский парк. «Бедность не порок», «Гроза», «Лес» - эти и другие пьесы, а также биографию выдающегося русского драматурга Александра Островского обсудят участники литературного вечера в павильоне «Арт-парк» с 17:00 до 20:00.

- 28 апреля, зона отдыха «Терлецкая дубрава». В этот день в память о самоотверженных служебных собаках здесь установят памятную табличку. Благодаря ей каждый сможет узнать о славном прошлом местной кинологии.

- 12 мая, парк «Сокольники». Где появились первые спортивные сообщества нашего города? Чем советский прокат лыж отличался от нынешнего? Узнаете на экскурсии, которая начнется в 17:30. Кстати, прогулка включает подвижные игры, так что надевайте обувь поудобнее!

- 24 мая, сад имени Баумана. О местных жителях и достопримечательностях Басманного района расскажут на бесплатной экскурсии. Регистрируйтесь заранее!

Кроме того, можно побывать на открытых встречах и лекциях о путешествиях, экотрендах и литературе, посмотреть фотовыставки, посвященные Дню космонавтики, Дню Победы, Дню полярника и другим темам.