Мужчина продавал некачественные копии брендовых фенов для волос под видом оригинала в Москве Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве 29-летний мужчина продавал некачественные копии брендовых фенов для волос под видом оригинала. Для убеждения в подлинности товара он подделывал товарные чеки. А объявления о продаже он публиковал в интернете. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.

Установить это удалось благодаря 35-летней женщине, которая купила себе фен за 44 тысячи рублей, а после поломки через неделю эксплуатации она отнесла его в официальный сервисный центр, где ей сказали, что она купила подделку.

Сотрудникам правопорядка удалось задержать афериста, а после удалось установить его причастность к 15 подобным эпизодам. На вырученные 600 тысяч рублей мужчина купил себе автомобиль. Теперь на него возбуждено уголовное дело за мошенничество, а ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее KP.RU писал, как мужчина до смерти избил 33-летнюю женщину в Москве. Она сама обратилась к врачам за помощью, однако спасти ее не удалось.