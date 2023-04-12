Руководитель департамента градостроительства Москвы Сергей Левкин. Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство "Москва"

Департамент градостроительства Москвы присоединился к Строительному консорциуму по выработке технической и инновационной политики в области строительства. Об этом в среду, 12 апреля сообщил руководитель департамента Сергей Левкин. Глава столичного ДГП принял участие в международном строительном конгрессе «Наука. Инновации. Цели. Строительство».

«Новый отраслевой союз - это хорошая возможность для дальнейшего развития строительной отрасли Москвы. Консорциум будет способствовать внедрению передовых технологий и переходу современных разработок и инноваций в практику применения», - отметил Левкин в ходе своего выступления на конгрессе.

По словам главы столичного департамента, новый формат сотрудничества позволит воплощать в жизнь масштабные строительные проекты, в том числе создавать комфортную и безопасную городскую среду для жителей столицы. Именно эти задачи ставит перед Стройкомплексом мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Левкин уточнил, что в число основных целей консорциума входит улучшение жилищных условий и плановых показателей объема строительства жилья. Кроме того, задачами консорциума являются создание комфортной и безопасной городской среды, цифровизация строительной отрасли, а также содействие научному и технологическому развитию отрасли.

«Столичный Стройкомплекс - флагман внедрения передовых технологий и новых решений, Москва традиционно уделяет большое внимание достижению целей устойчивого развития. Школы и детские сады, театры и музеи, больницы, офисные и жилые здания, объекты транспортной и промышленной инфраструктуры - к их появлению причастны все работники комплекса градостроительной политики и строительства», - отметил Сергей Левкин.