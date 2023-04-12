На Рязанском проспекте Москвы автомобиль сбил велосипедиста Фото: Сергей ГАПОН

На юго-востоке Москвы на Рязанском проспекте автомобиль сбил велосипедиста. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы города. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла в районе дома №9.

Сейчас уточняются обстоятельство произошедшего, а о состоянии здоровья и степени возможных травм велосипедиста на данный момент неизвестно. Сотрудникам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

Временно в районе дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта, поскольку занята одна полоса из трех.

Ранее KP.RU писал, как легковушка врезалась в грузовик, а после сбила стоящего рядом человека на 32-м километре МКАД. Информации о пострадавших не поступала. Сотрудники ГИБДД начали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.