Мария Багреева: экономика Москвы продемонстрировала стабильность и устойчивость к кризисам

Фото: Мария Багреева на Ломоносовских чтениях / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в ходе пленарной сессии Ломоносовских чтений - 2023 в МГУ заявила, что за последние десять лет российская столица сформировала экономику, способную противостоять внешним вызовам.

По ее словам, легче проходить экономические кризисы и быстрее восстанавливаться после них городу помогла реализация стратегии, которая была направлена на повышение устойчивости экономики.

«И если кризисы 1998 и 2009 годов сильнее повлияли на ВРП города, чем на ВВП страны, то в 2020 и 2022 годах, по оценкам Департамента экономической политики и развития, падение ВРП Москвы было ниже, чем в целом по России», - заявила она, отметив, что восстановление же экономики шло опережающими темпами

Багреева также указала на то, что повышение устойчивости экономики города позволило обеспечить ее диверсификацию, а также условия для привлечения инвестиций и новых рабочих мест. Согласно приведенной ей статистке, к 2022 году доля обрабатывающих производств увеличилась на 5,1 процентных пункта по сравнению с 2016 годом, а информационных технологий - на 2,2 процентных пункта.

«Инфраструктурные транспортные проекты, проекты по редевелопменту промзон, повышение производительности труда и обеспечение постоянно растущих запросов экономики столицы высококвалифицированными кадрами - это системные проекты завтрашнего дня, которые будут иметь долгосрочный эффект», - отметила она

Напомним, в ноябре прошлого года Багреева рассказал, что Москва работает над ключевыми направлениями поддержки экономики в будущем, отметив, что сейчас столица демонстрирует положительную динамику всех основных макроэкономических показателей

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