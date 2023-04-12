Ефимов: Межведомственные услуги по регистрации московской недвижимости полностью переведены в цифру

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Интеграция информационных систем и сервисов правительства Москвы и Росреестра позволила с 2023 года подавать в электронном виде все документы по сделкам, оформленным городом на госрегистрацию недвижимости. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов поделился подробностями. Известно, что изменения коснулись, к примеру, договоров по результатам торгов, договоров аренды и дополнительных соглашений к ним.

«В результате регистрация прав и сделок на основании решений Департамента городского имущества города Москвы составила 100 процентов, - отметил заммэра. - Кроме того, существенно сократился срок госрегистрации прав на объекты недвижимости по программе реновации».

Напомним, Росреестр и органы власти работают совместно по поручению правительства России. Его цель - оптимизация оказания учетно-регистрационных услуг при подаче документов в цифровом формате. Глава федеральной Службы Олег Скуфинский пояснил, что командная работа в 2022 году позволила добиться важных результатов по основным направлениям.

«Впервые все массовые социально значимые услуги выведены на Единый портал государственных услуг, - добавил глава службы. - На 100 процентов обеспечена экстерриториальность подачи заявлений».

Для повышения эффективности процедур кадастрового учета и госрегистрации прав Управление Росреестра по Москве и столичные власти заняты реализацией дорожной карты. В итоге меньше года потребовалось для сокращения сроков оформления социально значимых сооружений до 1 рабочего дня. По словам руководителя Управления Игоря Майданова, взаимодействие с Департаментом городского имущества практически полностью перешло в цифру, что обеспечивает успешную выработку алгоритмов не только при решении системных вопросов, но и в нестандартных ситуациях. В свою очередь Департамент теперь проводит онлайн-анализ документов по сделкам с недвижимостью. В дальнейшем при направлении их на регистрацию личное участие жителей и предпринимателей не требуется. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что за прошлый год при сделках с недвижимостью 97 процентов документов направлялись на госрегистрацию в Росреестр онлайн. А сейчас уже абсолютно все делается в цифре. «В первом квартале 2023 года таким образом направлено около 18 тысяч документов», – уточнил Гаман.