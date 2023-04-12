За сутки в Москве зафиксировали 1292 новых случая заражения COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 1292 новых случая заражения коронавирусной инфекцией по данным на 12 апреля. От осложнения болезни скончались девять москвичей. Об этом стало известно на портале стопкоронавирус.рф.

За это время полностью оправиться от болезни смогли 1568 человек с заболеванием. Теперь они больше не ощущают тяготы симптомов.

На больничные койки попали 107 пациентов на фоне ухудшения самочувствия и обострения ряда симптомов. Для выстраивания наиболее эффективного курса лечения они будут находиться под постоянным наблюдением врачей.

Большая часть людей с коронавирусом проходят лечение амбулаторно.

Врачи рекомендуют не забывать о необходимости проходить курс вакцинации, который поможет значительно снизить риск заражения и предотвратить дальнейшее распространение болезни. Также не стоит забывать и о мерах личной безопасности.

Ранее KP.RU писал, что за сутки 11 апреля в Москве было выявлено 656 новых случаев заражения коронавирусом. Семь пациентов скончались от осложнений заболевания.