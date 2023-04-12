Бывший заместитель начальника Московской таможни получил 5 лет строгого режима за взятку Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший заместитель начальника Московской таможни Сергей Цуканов получил пять лет колонии строгого режима за взятку. Еще в октябре 2020 года он лично получил от представителей коммерческой организации в которой таможенники проводили проверку, 500 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Его задержали сразу после получения денег.

Денежные средства должны были пойти на активизацию работу подчиненных ему работников по описи изъятого товара. После этого организация должна была получить допуск во временную зону таможенного контроля к изъятым ценностям для их дальнейшего таможенного декларирования.

Помимо пяти лет колонии строгого режима, осужденного лишили права занимать должности, которые как либо связаны с осуществлением организационно-распределительных или административно-хозяйственных полномочий на срок в пять лет.

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