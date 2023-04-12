На северо-западе Москвы мужчина избил свою бывшую и изнасиловал ее Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На северо-западе Москвы 37-летний мужчина в ходе конфликта со своей бывшей девушкой в квартире на улице Демьяна Бедного избил ее, а после этого изнасиловал, связав ей руки и ноги. Об этом рассказали в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по городу Москве.

Произошло это еще девятого апреля 2023 года.

Благодаря своевременным следственным мероприятиям удалось задержать подозреваемого. На него уже возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы и насильственных действий сексуального характера. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия и уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что пьяный мужчина изнасиловал знакомую, а после этого отобрал у нее золотое украшение. Спустя время он вернулся к ней в квартиру и потребовал деньги, но женщина отказала.