Юлия Барановская отметила четкость работы единого пункта отбора на военную службу по контракту

Телеведущая Юлия Барановская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярная телеведущая Юлия Барановская 12 апреля посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. По словам звезды Первого канала, ей хотелось поддержать москвичей, отправляющихся выполнять боевые задачи в зоне СВО. Юлия познакомилась с сотрудниками пункта и отметила высокий уровень организации его работы. Будущим военнослужащим помогают волонтеры: они подсказывают, как нужно заполнять документы, и где находится тот или иной кабинет.

«Посмотрите, сколько волонтеров работают, сколько кабинетов, ты тут можешь все сделать», - отметила Барановская.

Пункт работает по принципу «одного окна»: оформить все документы, пройти профессиональное собеседование и медицинскую комиссию можно в одном месте, не выходя из здания. По мнению Юлии, это очень удобно: человеку не нужно ходить по тысячам инстанций и собирать многочисленные бумаги. У любого на каком-то этапе бюрократических процедур может отпасть желание этим заниматься.

«А здесь ты приходишь в одну точку и все делаешь. Это очень удобно», - уверена Барановская.

Перед тем, как отправиться в зону спецоперации, новобранцы продохят подготовку на полигонах Подмосковья. Юлия Барановская пожелала будущим военным внимательно и серьезно отнестись к предстоящему обучению.

«Ведь у многих нет опыта, многие даже срочную службу не проходили. Очень важно всегда в таких ситуациях слушать и выполнять приказы, выполнять все установки и внимательно реагировать на все, что вокруг тебя происходит», - отметила телеведущая.

Напомним, единый пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, дом 5, строение 1. Ранее в нем побывали телеведущий Владимир Соловьев, заслуженный артист РФ Сергей Векслер и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Звездные гости выразили благодарность людям, отправляющимся в зону СВО защищать Родину. Сергей Векслер признался, что удивлен тем, насколько комфортно и спокойно организована работа пункта. А звезда сериала «День рождения Буржуя» Ирина Апексимова назвала москвичей, записывающихся на службу по контракту «настоящими мужчинами», которые вызывают у нее чувство искренней гордости.

Записаться в ряды Вооруженных сил могут граждане от 18 до 60 лет. Образование и опыт работы значения не имеют. Место жительства кандидата также не важно: подписать контракт могут и москвичи, и приезжие из других регионов России и даже из других стран.

Информацию об условиях набора на контрактную службу можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 и на сайте mos.ru. Кроме того, в Москве с 4 апреля также заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram поможет получить полную информацию об условиях заключения договоров, льготах и выплатах, а также ответит на все интересующие вопросы.