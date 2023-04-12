Марфо-Мариинская обитель приглашает поучаствовать в ежегодной благотворительной акции «Красное яичко» Фото: Shutterstock

Марфо-Мариинская обитель приглашает всех желающих поучаствовать в ежегодной благотворительной пасхальной акции «Красное яичко». Она стартует с 15 апреля и пройдет как в онлайн формате, так и на территории обители. Об этом рассказали на портале Марфо-Мариинской обители.

Акция пройдет в поддержку Марфо-Мариинской обители милосердия.

Для участия в онлайн-акции необходимо перейти по ссылке и сделать пожертвование на любую сумму. В ответном письме каждый участник получит открытку с Пасхальным красным яичком. Ей можно будет поздравить близких людей со Светлым Христовым Воскресением.

Помимо онлайн-акции, можно будет поучаствовать и непосредственно в Марфо-Мариинской обители на улице Большая Ордынка №34 15 апреля с 09:00 до 17:00. Гости смогут также пожертвовать любую сумму и получить свою дизайнерскую открытку. Также для гостей будет организована праздничная фотозона.

Акция «Красное яичко» проходила еще в начале прошлого века, а все вырученные средства шли на помощь беспризорным детям. В те годы акция была довольно масштабным событием и многие жители Москвы делали пожертвования.

На данный момент в Обители действуют восемь проектов помощи людям, а всего ежегодно более 3500 человек получают здесь помощь. Именно на эти нужды и пойдут все пожертвования, а часть средств направят воинам в зоне конфликта на Пасхальные подарки.

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