Овчинский: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оснастил инновационными досмотровыми комплексами российско-казахстанскую границу

Фото Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Автомобильный пункт пропуска Маштаково Оренбургской области на границе с Казахстаном. Ежедневно здесь проезжают сотни машин. Теперь их могут проверить даже без остановки, прямо на ходу. В этом помогает российская разработка - инновационные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК). Они созданы компанией «Диагностика-М», резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, досмотр абсолютно всех машин в движении стал возможен благодаря двухракурсному сканированию - боковому и вертикальному.

«Производство всех основных узлов и деталей нового досмотрового оборудования сосредоточено в России, - отметил глава ведомства. - Компания поставляет свое оборудование более чем в 25 стран, в том числе Китай, Индию, Египет, Турцию, Объединённые Арабские Эмираты».

Досмотровые комплексы столичного производителя создают две проекции во время исследования машины и груза. Это позволяет значительно повысить точность осмотра. С помощью вертикального сканирования можно увидеть внутри авто какие угодно материалы, предметы и вещества. Техника на раз вычисляет взрывчатку или другие опасные грузы, укрытые в металлоконструкциях, стройматериалах, палетах с жидкостями, навалах песка и зерна, разных фруктах и овощах. От электронного «глаза» ничего не спрячется в том числе и в скрытых полостях самой машины. Комплекс может таким образом проверить 120 автомобилей в час.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, резиденту ОЭЗ для размещения двух комплексов на границе понадобилось шесть месяцев. Из них один работает на въезд в Россию, другой - на выезд из страны.

«Новые ИДК уже прошли госприемку и началась подготовка квалифицированных специалистов для работы на современных досмотровых комплексах», - уточнил глава ОЭЗ.

Подобные системы будут установлены и на других автомобильных пунктах пропуска. Как рассказал генеральный директор предприятия Владимир Усачев, один из них появится в районе поселка Забайкальск на границе с Китаем.

Напомним, для резидентов столичной ОЭЗ действуют существенные льготы. Среди них, к примеру, освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин