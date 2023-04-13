Наталья Сергунина: Московским предпринимателям выделят гранты на оборудование

Фото: пресс-служба ДПиИР

В Москве открыт прием заявок на гранты, с помощью которых предприниматели могут компенсировать часть своих расходов на приобретение и лизинг оборудования. Эта мера поддержки уже предлагалась бизнесу в прошлом году и оказалась очень востребованной. Она рассчитана на предприятия в сфере науки, промышленности, информационных технологий и связи. Причем финансирование предоставляется даже на основании уже понесенных с начала 2023 года затрат.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказывает: «В прошлом году общая сумма одобренных грантов превысила 1,4 миллиарда рублей. Предприниматели направили деньги на создание новых производственных линий и развитие действующих проектов. В условиях санкций столичный бизнес смог не только удержать позиции, но и наладить выпуск импортозамещающей продукции. Работа в этом направлении продолжится».

На платформе i.moscow новые заявки принимаются до 19 мая. Обратиться за поддержкой могут участники Московского инновационного кластера — зарегистрированные и работающие в столице компании малого и среднего бизнеса.

После покупки или оформления договора лизинга можно возместить половину расходов на отечественное оборудование и до 35% стоимости импортного. Кроме того, доступна компенсация процентов по кредитам, взятым на те же цели или на пополнение оборотных средств.

Одна компания может подать неограниченное количество заявок. Максимальная сумма выплат составит 30 млн. рублей в год.

В прошлом году поддержку получила компания — разработчик программного обеспечения в сфере связи. Средства были направлены на создание программы для автоматизированного управления сетями с большим количеством сервисов. В этом году предприятие планирует построить еще один дата-центр и вывести на рынок новый цифровой продукт.

Другая компания по производству систем очистки и обеззараживания воздуха использовала 13,5 миллиона рублей от полученного гранта для покупки отечественного оборудования.

Также финансирование получила организация, заместившая своими разработками импортное ПО и технологии изготовления и монтажа стальных элементов при строительстве мостов.