Ефимов: В Москве зарегистрировано почти 1,3 миллиона самозанятых

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о росте количества самозанятых в столице. На 1 марта 2023 года их стало более 1,28 миллиона. Цифра составляет 18 процентов от всех зарегистрированных в стране работников в таком статусе.

«За два месяца текущего года число плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 48,5 тысячи человек, - отметил заммэра. - Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 марта 2023 года превысил 637 миллиардов рублей».

По его словам, из этой суммы заработок самозанятых в январе и феврале 2023 года составил свыше 42 миллиардов рублей. Для тех, кто хочет работать «на себя» и без найма других людей, действующий при таких условиях налоговый режим сохраняет свою привлекательность. Плюсов у него много - простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, возможность обойтись без обязательного предоставления налоговой отчетности и использования кассовой техники. Чаще всего самозанятые в столице указывают при регистрации такие направления работы, как пассажирские перевозки, доставка, сдача жилья в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева пояснила, что за первые два месяца этого года перечисления самозанятых в столичный бюджет составили около 1,5 миллиарда рублей. Это на 26 процентов больше, чем годом ранее.

«Всего с начала действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 15 миллиардов рублей», - уточнила Багреева.

В феврале этого года самозанятые выдали клиентам 8,5 миллиона чеков. Это примерно в 1,5 раза больше, чем за тот же месяц 2022-го. Причем сумма среднего чека за это время тоже увеличилась. Рост составил восемь процентов – до 2877 рублей.