Ефимов: Инвесторы построят в Москве еще 40 социальных объектов по договорам участия

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

По решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице с февраля 2021 года действует механизм обеспечения жителей социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Суть проста: город оформляет с девелоперами договора участия в развитии и благоустройстве столичных районов. При этом инвесторы во время жилищного строительства возводят и передают городским властям необходимые сооружения. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе – марте этого года город согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 23 детских сада, рассчитанных на 5,7 тысячи воспитанников, 15 школ и образовательных комплексов на 13,1 тысячи мест, - отметил заммэра. - Также возведут две поликлиники более чем на тысячу посещений в смену».

По его словам, вложения в эти проекты составят около 48,8 миллиарда рублей. Все 40 объектов будут сданы постепенно с 2023 по 2028 годы. Каждый из них должен отвечать высоким московским требованиям. Их выполнение во время всех строительных операций отслеживают профильные ведомства. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман назвал количество будущих социальных сооружений по округам. Например, в Новой Москве появится шесть детских садов, два образовательных комплекса и поликлиника. Инвестиции в них составят 12,4 миллиарда рублей.

«В семи округах внутри МКАД будет построено 17 детских садов, 13 школ и одна поликлиника за МКАД, - уточнил Гаман. - Общая сумма вложений в объекты составит 36,4 миллиарда рублей».

Известно, что на юге и юго-востоке города построят больше всего объектов - по семь соответственно. На севере столицы их будет шесть, на востоке - четыре. Кроме того, на западе и северо-западе возведут по три сооружения, а также ещё одно на северо-востоке.