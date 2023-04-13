Сергей Собянин рассказал о завершении благоустройства территории возле четырех станций БКЛ Фото: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

В Москве завершилось благоустройство территорий около четырех новых станций Большой кольцевой линии. Теперь территория около станций «Каширская», «Варшавская», «Печатники» и «Сокольники». Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Работы проводились на территории более чем в 35,5 гектаров.

Рабочим удалось убрать все воздушные кабельные линии под землю, чтобы создать более эстетичный вид. Также модернизировали систему водостока. Около станций появились современные и технологичные остановки с зарядными слотами.

На пешеходных переходах теперь установлены специальные опоры контрастного освещения. Для маломобильных жителей столицы сделали удобные съезды.

Помимо приведения в порядок существующих пешеходных маршрутов, создали и новые более удобные.

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