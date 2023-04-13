На севере Москвы в квартире обнаружили человеческий скелет Фото: ГСУ СК России по Москве

На севере Москвы в одной из квартир дома на улице Дубнинская обнаружили скелет человека. На данный момент неизвестно кому он принадлежит и как он оказался в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу Москве.

Сейчас на месте находки проводится доследственная проверка.

В настоящее время сотрудники правопорядка тщательно осматривают место происшествия и опрашивают соседей. Уже в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить личность пострадавшего.

По итогам проведения следственных мероприятий будет принято необходимое процессуальное решение.

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