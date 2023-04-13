Врачи в Москве выявили за сутки 1171 новый случай заражения COVID-19 Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в Москве по данным на 13 апреля был зарегистрирован 1171 новый случай заражения коронавирусом. Восемь жителей столицы скончались на фоне осложнения симптомов болезни. Об этом стало известно на портале стопкоронавирус.рф.

Полностью оправиться от болезни за это время и избавиться от тяготы симптомов болезни смогли 1142 человека.

На стационарное лечение перевели 130 пациентов на фоне ухудшения состояния их здоровья и обострения ряда симптомов. Теперь за счет постоянного наблюдения специалистов им выберут оптимальный и наиболее эффективный курс лечения. Остальные пациенты проходят лечение амбулаторно.

Несмотря на теплую погоду не стоит забывать о необходимости прохождения курса вакцинации от коронавирусной инфекции. Это поможет значительно снизить риск заражения и предотвратить дальнейшее его распространение.

Ранее KP.RU писал, что в Москве по данным на 12 апреля было зафиксировано 1292 новых случая заражения коронавируса. На больничные койки попали 107 пациентов, а скончались девять москвичей.