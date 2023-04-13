Пьяный мужчина угрожал ножом девушке и ее супругу после отказа сфотографироваться на станции метро «Войковская» Фото: прокуратура Москвы

В Москве на станции метро «Войковская» пьяный мужчина подошел к девушке и попросил ее сфотографироваться, а после отказа стал угрожать ножом ей и ее мужу. После конфликта они обратились в правоохранительные органы. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Действия 27-летнего мужчины были квалифицированы как угроза убийством, а наказание по этой статье может доходить до двух лет лишения свободы.

Сейчас проводится дополнительная проверка для установления всех причин и обстоятельств произошедшего, а злоумышленник по итогам всех мероприятий предстанет перед судом. В дальнейшем планируется ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее KP.RU писал, что в одной из квартир на севере Москвы обнаружили скелет человека. На данный момент неизвестно кому он может принадлежать, а судебно-медицинская экспертиза назначена на ближайшее время. Следователи допрашивают соседей.