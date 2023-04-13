Таможенники пресекли контрабанду более тонны бивней шерстистого мамонта в Китай из Шереметьево

Таможенники пресекли контрабанду более тонны бивней шерстистого мамонта в Китай Фото: Федеральная таможенная служба РФ

Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли крупную контрабанду свыше тонны бивней шерстистого мамонта в Китай. Преступную схему планировали реализовать сотрудники фирмы, зарегистрированной в Москве. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе Федеральной Таможенной Службы.

По документам груз был оформлен как поделочный материал и направлялся в Китай из Беларуси транзитом через Россию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось обнаружить в грузовом терминале аэропорта Шереметьево 85 фрагментов заранее распиленных бивней. Предполагается, что автомобиль с контрабандой не покидал ранее территорию РФ и не находился в Беларуси.

Изъятые фрагменты бивней прошли экспертизу и было установлено, что они принадлежат мамонтам, которые проживали на территории Республики Саха. Общая стоимость оценивается в 20 миллионов рублей, а вывоз подобных товаров возможен только при наличии лицензии Министерства культуры.

По данному делу возбуждено уголовное дело за контрабанду культурных ценностей в крупном размере, а руководителю компании грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что таможенники во Внуково обнаружили человеческий череп. Его планировали отправить в США.