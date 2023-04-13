Андрей Медведев рассказал о работе столичного пункта отбора на контрактную службу

Пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев 13 апреля побывал в столичном пункте отбора на военную службу по контракту, расположенном на улице Яблочкова. Журналист приехал сюда, чтобы поддержать москвичей, решивших отправиться в зону спецоперации. Парламентарий высоко оценил организацию работы пункта и комфортные условия ожидания.

«Я первый раз в этом месте. Впечатления - самые положительные, потому что как обычно мы представляли себе, что такое отбор на контрактную военную службу: то есть это какой-то военкомат, где сидит бабушка, которая бумажную картотеку перебирает. На самом деле впервые за много лет мы видим все-таки цивилизованную историю, где человек, который хочет заключить контракт, в принципе в первый час он уже понимает, получится у него или не получится этот контракт заключить», - рассказал Андрей Медведев.

Вице-спикер Мосгордумы особо отметил условия работы медицинской комиссии. В пункте отбора есть врачи всех необходимых для осмотра специальностей. При этом в углубленном обследовании кандидатов нет необходимости. У специалистов, отвечающих за медосмотр, есть допуск к системе ЕМИАС. Благодаря этому врачи могут в режиме онлайн изучить электронную медицинскую карту посетителя и уточнить все имеющиеся противопоказания. Андрей Медведев выразил надежду, что остальные регионы возьмут на заметку этот полезный опыт столицы, и он будет масштабирован на другие города.

«Я знаю достаточное количество взрослых мужчин, которые, скажем, в мобилизацию не попали, но они хотели бы отдать долг родине. Или, скажем, в мобилизацию не попали, а пытались заключить контракт, с ними контракт не заключили по каким-то причинам. Сейчас у них возникает возможность новая», - отметил парламентарий.

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Он расположен на улице Яблочкова, дом. 5, строение 1. Всю информацию об условиях набора можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. А с 4 апреля в Москве начал работать чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

Заключить контракт могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают меры поддержки от правительства города - столичную надбавку и дополнительный соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц.