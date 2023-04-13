В квартире мужчины в Москве нашли спортивный пистолет, переделанный в боевой Фото: ГУ МВД по Москве

Отрабатывая оперативную информацию сотрудники правопорядка обнаружили у 48-летнего мужчины спортивный пистолет, который переделан в боевой. Также были найдены 680 самодельных патронов калибра 9x18. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Помимо этого удалось обнаружить инструменты, необходимые для создания самодельных боеприпасов.

После этого были проведены экспертизы, которые точно установили, что изъятые патроны пригодны для произведения выстрелов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Расследование по данному эпизоду продолжается.

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