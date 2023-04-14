Мужчины устроили стрельбу после дорожного конфликта на юго-западе Москвы

Один из участников конфликта обращался за медицинской помощью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На юго-востоке столицы произошла стрельба после дорожного конфликта. Инцидент произошел вечером 13 апреля на Нагорном бульваре, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Несколько автомобилей столкнулись, после чего один из участников аварии применил, предположительно, травматический пистолет. Затем нарушители уехали. Позже самотеком мужчина обращался в больницу, после оказания помощи покинул медучреждение. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются личности правонарушителей.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина до смерти избил 33-летнюю женщину. Пострадавшая поступила в больницу с гематомами, ссадинами, переломом ребер и носа. Врачи боролись за ее жизнь, однако она умерла от полученных травм. ГСУ СК России по Москве проводит доследственную проверку.