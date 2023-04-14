Мужчина украл телефон, забытый пассажиром в метро Москвы

В столичном метро мужчина украл телефон, забытый другим пассажиром Фото: прокуратура Москвы

В Московском метрополитене мужчина украл телефон, забытый другим пассажиром. Сумма материального ущерба составила 3,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Так, на станции «Чкаловская» невнимательный пассажир положил телефон на билетный автомат, а затем продолжил поездку уже без него. Спустя время мобильник обнаружил другой мужчина, но он не стал сообщать о находке, а просто присвоил гаджет себе. Он достал из него сим-карту и сбросил все настройки.

Правоохранители поймали злоумышленника в кратчайшие сроки. Телефон вернули законному владельцу. Действия мужчина квалифицированы по ч.1. ст. 158 УК РФ «Кража». Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что пьяный мужчина угрожал ножом девушке и ее мужу после отказа сфотографироваться. Инцидент произошел в метро – на станции «Войковская».