В Москве выявили 1193 новых случая COVID-19 за сутки

Госпитализировали 95 человек, 1324 пациента выздоровели после болезни Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заразился 1171 человек, следует из данных, опубликованных на сайте стопкорронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась для 95 человек, 1324 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни семи человек. Всего с начала пандемии выявили 3 493 701 случай СOVID-19, 3 302 516 пациентов выздоровели после болезни, 48 568 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России за последние 24 часа ковидом заболели 8082 человека. В стационары попали 1047 жителей, 9605 пациентов вылечились, 35 россиян умерли.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Гузель Евстигнеева рассказала, как закончить пост без вреда для здоровья. Важно постепенно возвращаться к привычному рациону.