Волонтеры: Москвичи активно интересуются возможностью заключения контрактов о прохождении военной службы

Жители Москвы активно интересуются подробностями заключения контрактов на военную службу. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Жители Москвы активно интересуются деталями заключения контрактов на военную службу. Об этом журналистам рассказал волонтеры, раздающие горожанам информационные листовки возле станций метро. Активисты молодежного движения помогают москвичам больше узнать о контрактной службе и предлагают прохожим буклеты на улицах и площадях столицы.

«Жители Москвы достаточно положительно реагируют на данную акцию. Подходят, задают вопросы и берут наши буклеты», - рассказала волонтер пункта отбора на службу по контракту, активист молодежного сообщества «STOлица» Екатерина Черемисскина. Девушка консультирует москвичей возле станции метро «Кузьминки».

По словам волонтеров, жители города интересуются вещевым обеспечением, спрашивают, куда можно обратиться, чтобы пройти собеседование и написать заявление для заключения контракта. Многие уточняют, какие документы для этого необходимы.

«На самом деле люди максимально положительно настроены на эту акцию, - отметил активист молодежного сообщества «STOлица» Кирилл Мокрушин, раздающий листовки около станции метро «Рязанский проспект». - Видел двух мальчиков с татуировками на лице, которые вроде точно никогда не подойдут, но они огромной компанией подошли начали рассматривать листовки, начали задавать вопросы. То есть видно, что молодежь чувствует, насколько это важно, и они хотят как будто сделать что-то важное в своей жизни, поэтому они берут эти листовки, они готовы пойти и отдать долг».

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Он расположен на улице Яблочкова, дом. 5, строение 1. Всю информацию об условиях набора можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. А с 4 апреля в Москве начал работать чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

Заключить контракт на военную службу могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Место жительства будущего контрактника значения не имеет: обратиться в пункт отбора могут как москвичи, так и приезжие из других регионов России или из стран ближнего зарубежья. Иностранцы после поступления на службу могут в упрощенном порядке оформить российское гражданство.

Пункт отбора на военную службу по контракту работает по принципу «одного окна»: здесь можно заполнить все необходимые документы и пройти медкомиссию, не выходя из здания. Посетители заполняют специальную анкету, а затем отправляются на психологический тест и встречу с врачами. При этом углубленных обследований не потребуется: вся информация о здоровье кандидата содержится в его электронной медицинской карте.