Ефимов: В Москве впервые проводится конкурс лучших практик наставничества

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Наставник - это звучит гордо! Порой очень важно в жизни найти такого человека. Особую поддержку наставники оказывают на работе. Эти специалисты обладают необходимыми профессиональными и личностными качествами. Своими знаниями они готовы поделиться с коллегами, которым нужно набираться опыта. Возможности для этого в столице есть. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, начался прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2023». Его проводят в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» для поощрения достижений и таланта наставников, а также дальнейшего распространения их опыта.

«Наставничество является одним из наиболее эффективных инструментов нацпроекта «Производительность труда», - отметил заммэра. - Оно помогает компаниям совершенствовать управленческие процессы, внедрять методы бережливого производства, поддерживать рационализаторство».

По его словам, в конкурсе примут участие компании, уже занятые повышением производительности труда в рамках нацпроекта, а также те, кто сам применяет такие практики.

«Участники представят свои лучшие наработки в области подготовки кадров на предприятии, а опыт победителей мы смело сможем тиражировать на московских предприятиях», - подчеркнул Ефимов.

Всего номинаций - пять. Из них для участников нацпроекта - три. Это «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии». Для наставников остальных компаний - две номинации: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере». Заявки принимаются до 5 июня 2023 года.

Экспертный совет из специалистов в области управленческих и HR-технологий будет оценивать работы до 30 июня. Каждому, кто окажется в финале, вручат диплом и памятный приз. Как уточнили в Департаменте экономической политики и развития Москвы, финалисты смогут стать участниками всероссийского этапа конкурса, охватывающего все вошедшие в нацпроект «Производительность труда» регионы.

Заявку на конкурс могут прислать юридические лица, зарегистрированные в Москве. Организатор конкурса - АНО «Мосстратегия» - принимает заполненные формы, работы участников и необходимые материалы через специальный раздел сайта. Оригиналы документов можно выслать по адресу: 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 6.