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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 13:18

Труп мужчины обнаружили в подвале жилого дома на юге Москвы

СК возбудил уголовное дело по факту убийства
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося

Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося

Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве в подвале на Загородном шоссе обнаружили теле мужчины с признаками насильственной смерти. Личность и возраст погибшего не уточняются. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Труп нашли 14 апреля 2023 года в подвальном помещении жилого дома. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Подозреваемых ищут.

Ранее KP.RU писал, что два человека сгорели заживо при пожаре в квартире на севере Москвы. Тела женщины и мужчина нашли после ликвидации огня. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электроприбора на кухне. Точную причину ЧП установят после пожарно-технической экспертизы. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.