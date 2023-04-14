Труп мужчины обнаружили в подвале жилого дома на юге Москвы

Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве в подвале на Загородном шоссе обнаружили теле мужчины с признаками насильственной смерти. Личность и возраст погибшего не уточняются. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Труп нашли 14 апреля 2023 года в подвальном помещении жилого дома. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Подозреваемых ищут.

Ранее KP.RU писал, что два человека сгорели заживо при пожаре в квартире на севере Москвы. Тела женщины и мужчина нашли после ликвидации огня. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электроприбора на кухне. Точную причину ЧП установят после пожарно-технической экспертизы. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.