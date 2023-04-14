Синоптик Шувалов: заморозки до -4 градусов ожидаются в Москве в ночь на 15 апреля

Днем 15 апреля воздух прогреется до +8...+10 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в ночь на субботу, 15 апреля, ожидаются заморозки до -4 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +8…+10 градусов, сообщили «Известия» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

«Марафон антициклонов продолжается. Свежий воздух в Москве задержится ненадолго», - добавил метеоролог.

По словам синоптика, с воскресенья температура воздуха начнет постепенно повышаться. Так, 16 апреля, столбики термометров покажут +12…+14 градусов. В понедельник в городе потеплеет до +15…+16 градусов. Атмосферные осадки не прогнозируются.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление до +20 градусов на следующей неделе. Ночью температура также будет плюсовой - +5…+10 градусов. Во второй половине недели в городе местами пройдут дожди.