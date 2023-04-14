Злоумышленники похитили деньги и украшения на 3 млн рублей из квартиры пенсионерки в Москве

Устанавливаются личности и местонахождение других участников преступной схемы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве правоохранители задержали подозреваемых в краже денег и золотых украшений из квартиры пенсионерки. Это 25-летняя девушка и 20-летний мужчина, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Так, телефон 87-летней потерпевшей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей пенсионного фонда. Затем под предлогом заполнения документов в квартиру пенсионерки пришли две незнакомки. Одна из злоумышленниц отвлекла бабушку, а вторая — похитила наличность и драгоценности. Сумма материального ущерба составила 3 млн рублей.

Полицейские поймали 25-летняя девушка и 20-летний молодой человек, причастных к краже. Подозреваемая отвлекала потерпевшую во время визита, а парень выполнял роль водителя. Фигурантов арестовали. Устанавливаются личности и местонахождение других участников преступной схемы.

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