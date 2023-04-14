На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы из-за человека на пути

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском метрополитене на южном участке «серой» ветки поезда временно ходят с задержками из-за человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером 14 апреля.

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - написано в сообщении.

В настоящий момент информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточняется. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее KP.RU писал, что 11 апреля человека из-за человека на пути были увеличены интервалы движения поездов на серой ветке метро. Поезда не ходили от станции «Пражская» до станции «Бульвар Дмитрия Донского». Через полчаса движение восстановили, а еще через 20 минут ввели в график. Как выяснилось, человек, упавший под прибывающий состав, погиб.