Москвич пытался сбыть советские медали и ордена на Арбате

У мужчины изъяли медали «Ветеран труда», «Материнства I степени», орденов «Материнской славы II степени», «Материнской славы III степени» Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве правоохранители задержали 43-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на сбыт государственных наград СССР. Мужчина пытался продать ордена и медали в пунктах оценки и скупа антиквариата на Арбате, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Злоумышленника поймали по месту жительства. У него изъяли медали «Ветеран труда», «Материнства I степени», орденов «Материнской славы II степени», «Материнской славы III степени». Экспертиза показала, что все ордена подлинные. По словам задержанного, их ему передала родственница.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве аферисты похитили деньги и украшения на 3 млн рублей из квартиры пенсионерки. Двух злоумышленников задержали, личности их соучастников устанавливаются.