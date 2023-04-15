Опубликован список московских храмов, куда будет доставлен Благодатный огонь из Иерусалима 15 апреля 2023 года

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя Фото: ИВАНОВА Диана

Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву 15 апреля 2023 года. Святыню переправят специальным рейсом из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Появился список столичных храмов, куда привезут Благодатный огонь, пишет KP.RU.

Так, делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя. Лампады с огнем появятся еще в 11 храмах.

Огонь, выносимый из Гроба Господня, можно будет возжечь 16 апреля с 01:00-01:30 в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, Храме Великомученицы Варвары, Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, Храме Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове. Также Благодатный огонь привезут в Храм Всех Святых на Соколе, Храм Всемилостивого Спаса, Храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине, Храме Георгия Победоносца на Поклонной горе, Храм святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца, на Можайском шоссе, Храм иконы Божией Матери в Марьиной Роще и в Храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

Благодатный огонь – это священный огонь, который по традиции зажигается в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме в день Светлой субботы перед Пасхой.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 15 апреля откроются площадки благотворительного фестиваля «Пасхальный дар». Гостей ждут необычные угощения и праздничные сувениры.