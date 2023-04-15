Ефимов: Производство оригинального препарата для терапии рассеянного склероза обеспечит ОЭЗ «Технополис Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о начале выпуска в этом году в столице первого российского оригинального препарата для терапии рассеянного склероза. Для размещения производства выбран фармацевтический комплекс «ПК-137» биотехнологической компании «Биокад». Он находится на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«До этого момента препарат будет выпускаться на других производственных площадках предприятия, - отметил заммэра. - Компания вложила в разработку и исследования лекарственного средства более миллиарда рублей».

В конце марта этого года Минздравом России было оформлено регистрационное удостоверение на лекарство, созданное учеными «Биокада». Его торговое наименование - «Ивлизи» (международное непатентованное наименование – «Дивозилимаб»).

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что фармкомплекс «ПК-137» в статусе резидента ОЭЗ пользуется существенными налоговыми преференциями. При этом сэкономленные суммы вкладываются в его развитие.

«Сейчас на базе площадки в «Алабушево» выпускается 40 лекарственных препаратов, - уточнил глава ведомства. - Из них 29 – для поставок в рамках офсетного контракта, заключенного городом с компанией «Биокад» в 2017 году».

Среди производимых здесь лекарств - средства для лечения онкологических и онкогематологических, неврологических, ревматологических и орфанных болезней. В компании «Биокад» отметили, что выпуск нового препарата даст возможность существенно усилить эффект от терапии рассеянного склероза, а также улучшить качество жизни пациентов.

Напомним, «Биокад» стала первой компанией, оформившей с городом офсетный контракт. Он позволил компании возвести в ОЭЗ «Технополис Москва» производственный комплекс «ПК-137». В сентябре 2020 года благодаря офсету предприятие запустило первую очередь завода в ОЭЗ, а ровно через два года – вторую очередь. При этом уже в 2021 году в рамках контракта начали поставлять первые лекарства.