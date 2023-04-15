Один человек пострадал при пожаре в квартире на Флотской улице в Москве

Площадь возгорания составила 33 квадратных метра. Фото: пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ

В Москве произошел пожар на Флотской улице: загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Огнеборцы спасли семь человек, одного из жильцов передали медикам, сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 15 апреля в 03:24. На место ЧП выслали пожарные расчёты. Спасатели отправились на поиски пострадавших, подали водяной ствол к очагу возгорания и эвакуировали людей при помощи устройства «Феникс». Огонь потушили в 04:23. Площадь возгорания составила 33 квадратных метра. Один человек пострадал.

Ранее KP.RU писал, что два человека сгорели заживо при пожаре в квартире на севере Москвы. Тела мужчины и женщины обнаружили после ликвидации возгорания. Возраст погибших не уточняется. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электроприбора на кухне.