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НовостиОбщество15 апреля 2023 7:26

Северный вестибюль станции «Кропоткинская» закроют из-за подготовки к пасхальным богослужениям

Пассажирам советуют пользоваться южным вестибюлем станции
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Выход №2 станции метро «Кропоткинская» временно будет закрыт

Выход №2 станции метро «Кропоткинская» временно будет закрыт

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене 15 апреля временно изменится режима работы северного вестибюля (выход №2) станции метро «Кропоткинская» из-за подготовки к проведению ночных пасхальных богослужений. Он будет закрыт с 16:00 до окончания мероприятия, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Для входа и выхода пассажирам рекомендуют пользоваться южным вестибюлем станции – выход №1. В Дептрансе принесли извинения за временные неудобства.

Ранее KP.RU писал, что Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву 15 апреля. Его переправят специальным рейсом прямо из Иерусалима. Святыню привезут в Храм Христа Спасителя, а также еще в 11 столичных храмов. Горожане смогут возжечь свои лампады в течение Светлой Седмицы. Телевизионную трансляцию из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три федеральных телеканала.