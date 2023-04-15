Владислав Овчинский: столичные пекари изготовили почти 2 млн куличей

Столичные заводы пекут не только по традиционным рецептурам, но и предлагают потребителю куличи без глютена. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Кондитерско-булочные комбинаты накануне Пасхи-2023 испекли около 1,9 миллиона куличей. И это только данные двух крупных производителей. Статистикой поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Владислав Овчинский.

— Ежегодно хлебобулочные заводы города заранее начинают подготовку к Пасхе. В этом году два крупных столичных кондитерско-булочных комбината испекли около 1,9 миллиона куличей к празднику – более 679 тонн продукции, – рассказал Владислав Овчинский.

Руководитель Департамента добавил, что столичные заводы пекут не только по традиционным рецептурам, но и предлагают потребителю куличи без глютена. На этот растительные белок у некоторых людей аллергия. Также московские компании экспортируют свою праздничную продукцию в соседние регионы.

Комбинат «Черемушки» в этом году выпустил 11 наименований пасхальных изделий. По данным предприятия, объем производства превысил 913 тысяч штук и составил 349 тонн. Ассортимент традиционных куличей компания дополнила изделиями с морковной или творожной начинкой. Другой крупный булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» произвел накануне праздника 937 тысяч куличей – это порядка 330 тонн продукции.

К празднику также готовились шоколатье и кондитеры. Московская фабрика French Kiss пекла куличи и подготовила 140 килограммов расписных имбирных пряников и четыре тонны шоколадных изделий: сладкие яйца, конфеты, подарочные наборы и фигурный шоколад.

Всего же хлебобулочные изделия и хлеб в Москве выпекают 70 предприятий. В отрасли занято 13 тысяч человек. Десять хлебопекарных компаний оформили статус промышленного комплекса. С ним бизнес получает налоговые льготы.