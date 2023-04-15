Женщина убила сожителя из-за ревности на юге Москвы

На допросе женщина признала вину Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 14 апреля, тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в подвальном помещении жилого дома на Загородном шоссе. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержали сожительницу погибшего. На допросе женщина признала вину. Она пояснила, что пошла на убийство из-за ревности.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании фигурантке меры принесения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщал KP.RU, в Подмосковье мужчина умер на первом свидании после трехлетней переписки с девушкой. Инцидент произошёл 13 апреля в квартире на улице Володарского. Детали случившегося выясняются, точную причину смерти мужчину установят после экспертизы.